Hastası tarafından bıçaklanan doktor: 1 santim ile felç olmaktan kurtuldum

'ÇOK EMEK VERİLEN BİR HASTAYDI'

İskender, kendisini bıçaklayan hastasına çok emek verdiğini anlatarak, "Hastanın ayağının üzerinden araç geçmişti. Uyguladığımız tedaviyle sadece 3 parmağını kesip ayağını kurtardık. Psikolojik rahatsızlığını gördük. Camdan atlayacaktı ve biz engelledik. Ailesine de çok destek olduk. Arada kontrole geliyordu. Gerçekten emek gösterilen bir hastadan böyle bir şeyin gelmesi asıl üzücü olay" dedi.

'BU KADAR TEHLİKELİ BİR İŞ YAPMAK İSTEMİYORUM'

Çok üzücü bir olay yaşadığını kaydeden Doktor İskender, "Çok ciddi önemlerin alınması gerekiyor. Yaralanmayı, sakat kalmayı, bu tarz riskleri bilerek, kabul ederek mesleği seçmedim. Bir kolluk kuvveti değilim, o riskleri alarak meslek seçeyim. Polis olmak istersiniz; ama riskleri vardır, bilerek tercih edilir. Ama hekimlik böyle bir şey olmamalı; üzücü nokta bu. Şükrediyorum; ama neye şükredeceğimizi şaşırdık. 1 santimetre bir mesafeden bahsediyorum. Daha aşağıda olsaydı veya orta hatta bambaşka şeyler yaşanabilirdi. Yanımdaki atardamar parçalamış, orada kanama olduğu için sağ tarafta uyuşukluk var. Uyuşukluk geçer diyorlar, olumlu şeyler söylüyorlar. Bunun zaten psikolojik yanını tahmin edemezsiniz. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğim gibi bir daha bu kadar yoğun, stresli, tehlikeli bir iş de yapmak istemiyorum" dedi.