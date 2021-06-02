'Hatalı sollama' kazası! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Bismil ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.