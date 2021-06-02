İnsan ve hayvan hakları için Iğdır’dan Çanakkale’ye yürüyüş

Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Yusuf Gemi, insanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara tepki çekmek için bir eylem başlattı.

Iğdır'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlatan Gemi, 1 hafta önce Iğdır'dan başlattığı yürüyüşü Çanakkale'de sonlandıracak. 2 bin kilometrelik yürüyüşün 1 haftada 300 kilometresini tamamlayan genç, amacının tüm dünyada insanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Gemi; "İnsanlara ve hayvanlara yapılan haksızlıklara dikkat çekmek istediğini belirten Yusuf Gemi, "Bu yürüyüşe kafama estiği için başladım. Türkiye'nin benim gibi hayat dolu bir gencini tanımasını istiyorum. Bunların dışında sosyal mesaj içerikli fikirlerimi tüm dünyaya yaymak istiyorum. Fikirlerim insan hakları ve hayvanlarla ilgili. İnsan hakları olarak din, dil, ırk, mezhep fark etmeksizin bütün insanların eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir insanın bir insana veya bir canlının canına kast etme ve şiddet uygulama hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Hayvanlara da kimse zarar vermesin istiyorum. Herkes hayvanlara bir kap su ve kuru ekmek dahi olsa vererek yardım etsin" dedi.

HEDEF ÇANAKKALE…

Yürüyüşü sırasında ani ahava değişimlerinden olumsuz etkilendiğini söyleyen Gemi, geceleri ise otel yada köylerde konakladığını söyledi. Gemi; "Bu yolculuğum Iğdır ilinden başladı ve Çanakkale'ye kadar sürecek. Tam olarak 3 ay boyunca yollarda 2 bin kilometre yürüyeceğim. Yolculuğum sırasında geceleri köylerde ya da otellerde kalıyorum. Günlük rotam ise gidebileceğim kadar yürüyebilmek. İnsanlar benim hakkımda güzel düşünüyorlar. Beslenmemi köy vatandaşlarından veya yol kenarında bulunan marketlerden karşılıyorum. Günde 2 veya 3 litre de su içiyorum" diye konuştu.