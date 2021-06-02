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Giriş Tarihi: 3.6.2021 01:09

‘İş var’ deyip yaptırdılar

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
‘İş var’ deyip fuhuş yaptırdılar

'nın ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' operasyonunda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen şebekenin 28 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınların çıplak fotoğraflarını çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

Emniyet güçleri tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Savcılık izni doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından 'yüksek maaşla iş var' vaadiyle kandırdıkları kadınları Bodrum'a getirdiklerini belirledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİLER

Çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin kadınların ayrılmak istemesi halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Bodrum merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 49 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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‘İş var’ deyip fuhuş yaptırdılar
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