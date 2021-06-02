‘İş var’ deyip fuhuş yaptırdılar

Emniyet güçleri tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Savcılık izni doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından 'yüksek maaşla iş var' vaadiyle kandırdıkları kadınları Bodrum'a getirdiklerini belirledi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİLER

Çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin kadınların ayrılmak istemesi halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.