‘İş var’ deyip fuhuş yaptırdılar

Emniyet güçleri tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Savcılık izni doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından 'yüksek maaşla iş var' vaadiyle kandırdıkları kadınları Bodrum'a getirdiklerini belirledi.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİLER
Çete yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin kadınların ayrılmak istemesi halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.
28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Bodrum merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. 49 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.