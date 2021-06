İslam dünyasına Filistin çağrısı: "Birlik olmadığımız sürece bu zulüm devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ramazan ayında başlayan ve bayram boyunca devam eden yaşananlar hepimiz yüreklerinde ızdırap oldu. Çoluk çocuk demeden herkesin gözü önünde yüzlerce masum insanı şehit etmek büyük bir trajediyi dünyaya gösterdi. On binlerce insan evini kaybetti. Dünyaya adalet ve demokrasi dersi vermeye kalkan devletler her zaman olduğu gibi düşman rolünde kaldılar. Türkiye olarak ilk andan itibaren tepkimizi ortaya koyduk. Filistin sıradan bir ülke değildir. Kudüs ise tüm müslümanlar için bir semboldür. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde müslümanlara zulüm edilmeye devam edilecektir. Dünya müslümanları olarak Kudüs ve Filistin konusunda birlikte hareket etmek zorundayız. Gençler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeli ve kardeşlik bağımızı güçlendirmeliyiz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin'in yanında olmaya, İslamofobinin de tam karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortak çağrıda bulunan liderler tüm dünyayı Filistin konusunda birlik olmaya davet etti. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler'in Filistin ve Kudüs konusunda aldığı kararların uygulanması çağrısını yineledi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasının temel motivasyonunu Filistin ve Kudüs davasının oluşturduğunu aktaran Ayhan, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının belgelerle dünya kamuoyuna sunulması ve özellikle bu delillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletilmesi elzemdir. İsrail'in insan hakları ihlallerini belgelerle dünyaya duyurması, davaların seyri ve kamuoyu oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Filistin'deki insan hakları ihlallerini ortaya çıkaran her türlü kanıt toplanmalı ve kayıt altına alınmalıdır" dedi. Filistin gençliği için tüm İslam dünyasını birlik olmaya çağıran Ayhan ancak tüm ülkelerin ortak girişimleriyle Filistin davasının kazanılacağını vurguladı.