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Giriş Tarihi: 2.6.2021 16:56

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu süreçteki ekonomik önlemler kapsamında birçok defa uzatıldı. Son tarihin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte pandemide işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, son tarih ne sorusunun yanıtı.

İşten çıkarma yasağı kapsamında, KOD 29 olarak belirtilen bazı durumlar dışında işveren belirtilen süre boyunca çalışanı işten çıkaramıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı işçi çıkarma yoluna giden kurumlar ise devletten destek alarak faaliyetine devam ediyor. Pandemiden ekonomik yara almamak üzere hem işçiyi hem de işvereni koruyan bu uygulama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok kez uzatıldı. Son olarak Haziran'a uzatılan işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, kaldırıldı mı gibi sorularla inceleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı, vatandaşların yoğun talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla birçok defa uzatıldı. Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında bir kez daha uzatılacağı duyurulan işten çıkarma yasağı için son tarihin 30 Haziran olduğu bildirilmişti.

İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI NE ZAMAN SON BULACAK?

Haziran ayının gelişiyle birlikte yasağın yeniden ertelenip ertelenmediği incelenir hale geldi. İş sözleşmelerinin fesih yasağı son defa 30 Haziran'a ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla belirtildiği üzere iş sözleşmesi fesih yasağının 30 Haziran'da son bulması bekleniyor.

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İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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