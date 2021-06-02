İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı ve işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı kapsamında, KOD 29 olarak belirtilen bazı durumlar dışında işveren belirtilen süre boyunca çalışanı işten çıkaramıyor. Maddi imkansızlıktan dolayı işçi çıkarma yoluna giden kurumlar ise devletten destek alarak faaliyetine devam ediyor. Pandemiden ekonomik yara almamak üzere hem işçiyi hem de işvereni koruyan bu uygulama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok kez uzatıldı. Son olarak Haziran'a uzatılan işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, kaldırıldı mı gibi sorularla inceleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı, vatandaşların yoğun talebi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla birçok defa uzatıldı. Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında bir kez daha uzatılacağı duyurulan işten çıkarma yasağı için son tarihin 30 Haziran olduğu bildirilmişti.