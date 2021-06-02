Kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da tadilat halindeki bir kafeye uzun namlunu otomatik silahla düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde tadilat halindeki bir kafeye otomatik uzun namlunu silahlarla kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda Ahmet Adanmış, Ahmet Taha Aksakal ve Talat Kaya yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tamirat ustası Talat Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kafe çalışanları Ahmet Adanmış ile Ahmet Taha Aksakal hastaneye kaldırıldı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.