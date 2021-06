Karısını bırakıp kaçtı!

Kocaeli İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilerek içerisinde bir çiftin bulunduğu aracı durdurdu. Kimlik verdikten sonra şüphe üzerine araçtan inmeleri istendi. Kadın araçtan iner inmez, yanında bulunan ve eşi olduğu öğrenilen sürücü gaza basarak olay yerinden kaçtı.

Karısını kontrol noktasında bırakıp kaçtı | Video

Polis ekipleri kaçan aracı motosikletli timler ve devriye araçları ile kovalamaya başladı. İzmit ilçesinde başlayan kovalamaca Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yolun kesilmesi ile son buldu. Yakalanan çiftin vermiş oldukları kimlikler sahte çıkarken M.Ö isimli kadın ile kocası H.Ö'nün çok sayıda dolandırıcılık suçundan sabıkları bulunduğu ve yine bir dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Şüpheli karı koca Bekirpaşa Polis Merkezine götürülerek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, film gibi kovalamaca bir vatandaş tarafından an be an cep telefonu ile görüntülendi.