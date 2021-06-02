Kaymakamlık KPSS başvuru ücretini karşılayacak

Kızıltepe Kaymakamlığı, ilçede ikamet edip Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan ve sosyal yardımlardan faydalanan tüm öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören çocuklar için EBA destek odaları oluşturarak desteklerini esirgemeyen Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, KPSS'ye girecek olan Kızıltepeli öğrencileri de unutmadı. Kaymakam Çam, sınav ücretleri için başvuruların Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapıldığını, sınava girecek adayların 14 Haziran saat 16.00'a kadar başvurmaları gerektiğini açıkladı.

Geleceğiniz için yanınızdayız diyen İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam: İlçemizde ikamet edip Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan ve sosyal yardımlardan faydalanan tüm öğrencilerimizin sınav başvuru ücretlerini Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılayacağız. Hayatlarının her alanında vatandaşlarımızın destekçileri olmaktan gurur duyuyor, gençlerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Çam tarafından alınan karar ihtiyaç sahibi KPSS adayları tarafından takdir gördü.