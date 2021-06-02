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Giriş Tarihi: 2.6.2021 23:27

Koku gelen evden ceset çıktı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Koku gelen evden ceset çıktı

’ın ilçesinde koku gelmesi üzerine kapısı açılan evde 10 önce öldüğü değerlendirilen bir şahsın cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Şerefiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi.

İçeri giren ekipler, yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen Bayram Güldağ'ın (45) cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından B.G.'nin cesedi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberi alarak eve gelen Güldağ'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Koku gelen evden ceset çıktı
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