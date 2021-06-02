LGS sınav yerleri belli oldu! 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlanan ve en iyi okullara girmek için çabalayan milyonlarca öğrenci, 6 Haziran'da düzenlenecek olan LGS için gün sayıyor. Öğrenciler sınava ilişkin araştırmalar yaparken LGS sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri okulları araştırmaya koyuldu. İşte 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı!
LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS sınav yerleri MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi olan meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilir. Burada görüntülenen belge aynı zamanda sınava giriş belgesi olarak kabul edilmektedir. LGS giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Açılımı Liselere Geçiş Sınavı olan LGS, bu hafta sonu yani 6 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Sınava giren öğrenciler, refakatçiler ve sınav görevlileri hafta sonu yasaklarından muaf tutulacak. Sınavın ilk oturumu Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 sorudan oluşacak ve 09:30'da başlayıp 75 dakika sürecek. İkinci oturumu ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 sorudan oluşacak, 11:30'da başlayıp 80 dakika sürecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Toplamda 90 soru üzerinden değerlendirilen öğrenciler bu sınavın sonuçlarına göre en iyi liselere girebilmek için yarışacak. LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Sınav sonuç belgeleri öğrencilere ayrıca gönderilmeyecek.