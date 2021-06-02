LGS sınav yerleri belli oldu! 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlanan ve en iyi okullara girmek için çabalayan milyonlarca öğrenci, 6 Haziran'da düzenlenecek olan LGS için gün sayıyor. Öğrenciler sınava ilişkin araştırmalar yaparken LGS sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri okulları araştırmaya koyuldu. İşte 2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı!

LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sınav yerleri MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi olan meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilir. Burada görüntülenen belge aynı zamanda sınava giriş belgesi olarak kabul edilmektedir. LGS giriş belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ