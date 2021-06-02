Makas atıp paylaştı, polise yakalandı

İstanbul Maltepe'de bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. O anları kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü B.Y.'yi gözaltına aldı. Sürücüye makas atmak suçundan bin 483 lira para cezası uygulandı.



Maltepe'de bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençlerin canlarını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir araç içerisindeki bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençler, diğer araç sürücülerinin de canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri Maltepe İlçesi Sahil yolu Kartal İstikametinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünün B. Y. olduğunu tespit etti.



PARA CEZASI KESİLDİ



Sürücü B. Y.'ye KTK'nın 46/2G (makas atmak) maddesinden 1 bin 339 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 144 lira olmak üzere, toplamda bin 483 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü B. Y. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir.