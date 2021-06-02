Manisa’da 3 araç birbirine girdi!

3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.