Muğla'da tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklanan S.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.