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Giriş Tarihi: 2.6.2021 21:49

'da tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

İHA
Muğla'da tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklanan S.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontörlünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.

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Muğla'da tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı
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