Muş’ta annelerin HDP Muş binası önünde oturma eylemi bu haftada sürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı dövizler taşıdı.

Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Muş Kardeşlik Platformu adına konuşan Akil Gençler platformu Doğu ve Güney Doğu Bölge Başkanı ve Muş Kardeşlik Platformu üyesi Adnan Demir "Muş Kardeşlik Platformu olarak Muş annelerinin yanındayız. Bu hain PKK terör örgütü öncelikle Kürtlerin düşmanıdır. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk'ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur. Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocukları alana kadar onların yanında bulunacağız inşallah. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, yapamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimizde her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız. "diye konuştu

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, gazetecilere, çocuklarına kavuşuncaya kadar HDP önünde oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

Özcan, "HDP'nin önünde bekliyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Diyarbakır'dayız, Muş'tayız, Siirt'teyiz, Van'dayız, hepimiz ayaktayız. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Bunlar Kürt'ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika'ya veriyor, İsrail'e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı? Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar 'sizin çocukların falan yerde yaşıyor ya da ölüdür.' Bu HDP'yi ortadan kaldırın " dedi.

Şemsettin Özcan, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş'ın kardeşlerinden birisi HDP ile beraber, birisi cezaevinde. Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki; 'benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?' Bende o anneye soruyorum sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK'yla birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP'den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın."

Gülbahar Teker, "Ben eyleme devam ediyorum kimseden korkmuyorum. HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor. Bu çocuklar dağda ne yapıyor. Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı."