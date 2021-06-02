Nikâh coşkusu başladı

Nıkâhlar ve nikâh şeklindeki düğün törenlerinin, belirlenen şartlara uygun şekilde bugünden itibaren başlayabileceğine ilişkin karar sonrası, belediyelerin nikah müdürlüklerinde, nikâh tarihi değişikliği ve nikâh işlemleri başvurusunda artış görüldü. Birçok törende nikâh şekeri yerine koronavirüs sürecine uygun sabun hediye edildiği görüldü. Diyarbakır Bağlar Belediyesi, normalleşme sürecinin ilk gününde 6 çiftin nikâhını kıydı. Yeni dönemin ilk nikâhı Cahit Körtepe ve Gurbet Doğanay çifti oldu. Nikah Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent tarafından kıyıldı.