Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Odunluk yangınında alevler eve sıçradı
Giriş Tarihi: 2.6.2021 19:59 Son Güncelleme: 2.6.2021 20:04

Odunluk yangınında alevler eve sıçradı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Odunluk yangınında alevler eve sıçradı

'nın ve ilçesinde meydana gelen odunluk yangınları paniğe neden oldu.

Yangın Ceylanpınar ilçe merkezinde mesken bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi ile olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipleri sevk edildi.

Bir anda evi saran alevler ekiplerin çalışmasıyla kontrolü altına alındı. İkinci yangın ise Akçakale ilçesinde meydana geldi. Bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Odunluk yangınında alevler eve sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA