Odunluk yangınında alevler eve sıçradı

Yangın Ceylanpınar ilçe merkezinde mesken bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi ile olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipleri sevk edildi.

Bir anda evi saran alevler ekiplerin çalışmasıyla kontrolü altına alındı. İkinci yangın ise Akçakale ilçesinde meydana geldi. Bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.