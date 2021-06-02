Otomobil, tırın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında Adil Tosun'un kullandığı otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve çocuğun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.