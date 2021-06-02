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Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:11 Son Güncelleme: 2.6.2021 09:12

Pes artık: Semaveri böyle çaldı

İHA
Pes artık: Semaveri böyle çaldı

’de, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Apartmanda keşif yapan hırsız, çalacak bir şey bulamayınca asansör boşluğundaki semaveri çaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs'ta Fakıuşağı Mahallesi 45007 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çevresinde hırsızlık amacıyla keşif yapan bir şahıs çalmaya değer bir şey bulamayınca apartmanın asansör boşluğunda bulunan semaveri çaldı. Semaverin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi.

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, semaveri çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.K. (20) olduğunu belirledi.

Yapılan fiziki takip sonucunda evinde saklandığı belirlenen şahıs kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edileceği öğrenildi.

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Pes artık: Semaveri böyle çaldı
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