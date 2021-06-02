Pes artık: Semaveri böyle çaldı

Keşfe çıkan hırsız asansör boşluğundaki semaveri böyle çaldı | Video
İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, semaveri çalan şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan B.K. (20) olduğunu belirledi.
Yapılan fiziki takip sonucunda evinde saklandığı belirlenen şahıs kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edileceği öğrenildi.