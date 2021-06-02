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Giriş Tarihi: 2.6.2021 18:18 Son Güncelleme: 2.6.2021 18:24

’da çözülmeler devam ediyor! PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 77 oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’da çözülmeler devam ediyor! PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 77 oldu

Terör örgütü 'da çözülme devam ediyor. PKK, operasyonları ile ağır darbe alırken , terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 77’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.

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PKK’da çözülmeler devam ediyor! PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu! Toplam sayı 77 oldu
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