Rize'de acı kaza: 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

Kaza, önceki akşam, Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun'un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeride geldiğinde tehlikeyi fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.
KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORDU
Teoman Uzun adında 1 çocuğu olan Muammer Uzun, taksicilik yapıyordu. İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralanan Uzun, 5 yıldır FETÖ'cülerin saldırısında kaburgasına giren kurşunla yaşamaya devam ediyordu. "Kurşunla yaşamaya devam eden çok insan var belki kurşunu çıkarırsak zararlı olur" diyen Uzun, kaburgasındaki kurşunla yaşamayı seçmişti.
VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Bu arada, darbe girişimi sırasında vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan Uzun'un iki hafta önce İstanbul'dan memleketi Rize'ye geldiği öğrenildi. Devlet Övünç Madalyası beratı verilen Uzun için, Engindere Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.