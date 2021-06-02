Rize'de acı kaza: 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti

KABURGASINA GİREN MERMİYLE YAŞIYORDU

Teoman Uzun adında 1 çocuğu olan Muammer Uzun, taksicilik yapıyordu. İstanbul'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı mücadele verirken açılan ateşle yaralanan Uzun, 5 yıldır FETÖ'cülerin saldırısında kaburgasına giren kurşunla yaşamaya devam ediyordu. "Kurşunla yaşamaya devam eden çok insan var belki kurşunu çıkarırsak zararlı olur" diyen Uzun, kaburgasındaki kurşunla yaşamayı seçmişti.