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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:59 Son Güncelleme: 2.6.2021 12:02

'da eşini öldüresiye döven yarın hakim karşısına çıkacak!

AA
Samsun'da eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap yarın hakim karşısına çıkacak!

'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden , yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Zanlının, 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor...

Samsun'daki Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta yaşanan olayla ilgili tutuklanan sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması yarın yapılacak. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.30'da başlayacak duruşmaya, Zarap'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması, mahkeme heyetinin sanık hakkında karar vermesi bekleniyor.

Sanık hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından hazırlanan iddianamede, 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- OLAY

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbettiği iddia edilen Zarap, tutuklanmıştı. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı belirtilen kadının, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Eski eşi E.M'yi daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın "yaralama" suçundan da ayrıca yargılandığı ortaya çıkmıştı.

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Samsun'da eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap yarın hakim karşısına çıkacak!
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