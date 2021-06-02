Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Akçakale ilçesi Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Akçakale Devlet Hastanesi'ne, ikisi de Eyyübiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı F.K. ve A.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kırsal mahalleye giriş çıkışı kapatarak olayla ilgili inceleme başlattı.