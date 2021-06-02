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Giriş Tarihi: 2.6.2021

’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Akçakale ilçesi Mil Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Akçakale Devlet Hastanesi'ne, ikisi de Eyyübiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı F.K. ve A.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kırsal mahalleye giriş çıkışı kapatarak olayla ilgili inceleme başlattı.
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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