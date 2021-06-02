Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri MP TV – Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (2 Haziran 2021 Çarşamba) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli piyango Online aracılığıyla dijital ortamda kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek ve bilet sorgusu yapmak isteyerek MPİ 2 Haziran Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (2 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 2 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;