Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! (2 Haziran)

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan Şans Topu için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, 20.00'da başlayacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.