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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:12

Sevgiliye mesaj kavgasında kan aktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Sevgiliye mesaj kavgasında kan aktı

’da sevgilisine mesaj atan Kadir Ç. ile bir durakta buluşan E.D, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D, yanında getirdiği tabanca ile Kadir Ç’ye kurşun yağdırdı. Zanlı olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Kadir Ç hastaneye kaldırıldı.

Sevgilisini rahatsız ederek taciz mesajları attığı ileri sürülen Kadir Ç'ye, sevgilisinin telefonundan buluşma teklif eden E.D, Kayhan duraklarında Kadir Ç ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışma ve arbede kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada yanında getirdiği tabancayı belinden çıkaran E:D, Kadir Ç'ye ateş etti.

Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından ve bacağından ağır yaralanan Kadir Ç. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, olay yerinden kaçan E.D'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Sevgiliye mesaj kavgasında kan aktı
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