Son Dakika: Avcılar'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı. Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti.