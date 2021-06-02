Son Dakika: Avcılar'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri, cadde üzerinde kavga etti.
Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı. Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti.
Yaralananları görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.