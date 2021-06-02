Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Avcılar'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 2.6.2021 10:46

Son Dakika: 'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

DHA
Son Dakika: Avcılar'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var

Son Dakika: 'da iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada biri kadın dört kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri, cadde üzerinde kavga etti.

Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı. Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti.

Yaralananları görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavganın tarafı olan aile üyeleri kamyonete zarar vererek, camlarını kırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Avcılar'da iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA