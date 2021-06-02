SON DAKİKA: 'İlişki sırası' cinayetinde inanılmaz ifadeler: Seher'in odasına gidince öfkelendim!

Son dakika:Seher Çelik'le evli olan Önder Çelik 12 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Kavuştuk'u kendi evine getirdi. Önder Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşarken geçen aralık ayında Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik'in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi.
-Seher Çelik-
İki kadın ile Çelik arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Çelik, hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kavuştuk ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
-Gülyeşim Kavuştuk-
'İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN SÖZ VERMİŞTİ'
Kavuştuk hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianameye SABAH ulaştı. İşte şüphelinin özetle ifadesi:
* 12 yıldır Önder'le cinsel birlikteliğimiz vardı. Seher durumu öğrenince, eşime anlattı ve boşandık. Önder, Seher'e ve bana zaman zaman şiddet uyguladı. Aile içi sorunlar yaşadık. Cinsel ilişki öncesinde Önder sentetik uyuşturucu kullandı. Kullanmamız için Seher'e ve bana da verdi. En son olaydan 2 gün önce kullandık.
-Önder Çelik-
* Önder 'Gece seninle olacağım' dedi. Yemek yedik daha sonra Önder'e 'İlişkiye girelim' diye mesaj attım. 'Seher'le birlikte olup ondan sonra yanına gelirim' dedi. Gece Önder'le dışarı çıkıp yürüdük, ilişki için kesin söz verdi, eve döndüğümüzde uyumak üzere olduğunu görünce 'Git duş al' dedim. Seher de Önder'le ilişkiye girmek istediğini söyleyince Önder'i odaya aldım. Seher odaya girmek isteyince kapıyı kilitledim.
* Seher 'Ayağım acıdı' deyince Önder yüzüme ve kafama yumrukla vurdu. Seher'le tartışmaya başladık, Önder de Seher'i destekleyince mutfağa gidip bıçak aldım. Önder'i korkutmak için salona geçtim ve gayri ihtiyari bıçağı kaldırdım. Mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan vardı yaralanmış olabileceğini düşünerek bıçağı bırakıp evden çıktım.
MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kavuştuk hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Önder Çelik'in Seher Çelik'le mi, Kavuştuk'la mı cinsel ilişkiye gireceği konusunda tartışma çıktığı, Çelik'in eşinden yana tavır alması nedeniyle Kavuştuk'un bıçağı Önder Çelik'in kalbine 1 kez saplayarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.
"ZAMAN ZAMAN ARAMIZDA KISKANÇLIK OLURDU"
İddianamede Kavuştuk tarafından öldürülen Önder Çelik'in 19 yıllık resmi nikahlı eşi Seher Çelik'in ifadelerine de yer verildi. Önder'in geceleri sırayla yanlarında kaldığını zaman zaman aralarında kıskançlık olduğunu belirten Seher Çelik, "Olay günü Gülyeşim bir arkadaşına gitti, döndüğünde odalarına çekildiler. İlişkiye girdiklerini düşünüyorum. Önder Gülyeşim ile yatacağını söyledi ben de kabul ettim. Önder uyuklamaya başlayınca Gülyeşim 'Git duş al' dedi, ben de 'Bırak adam dinlensin' dedim. Gülyeşim Önder'i odaya alarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açmaya çalışırken bacağım sıkıştı bağırdım, bunun üzerine Önder sinirlendi ve tartışma çıktı, kapıyı kapattılar. Önder'in 'Yeşim ne yaptın' diye bağırdığını duydum, kapıyı açtığımda Önder göğsünü tutuyordu yerde kan vardı" dedi.