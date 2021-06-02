SON DAKİKA: 'İlişki sırası' cinayetinde inanılmaz ifadeler: Seher'in odasına gidince öfkelendim!

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kavuştuk hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Önder Çelik'in Seher Çelik'le mi, Kavuştuk'la mı cinsel ilişkiye gireceği konusunda tartışma çıktığı, Çelik'in eşinden yana tavır alması nedeniyle Kavuştuk'un bıçağı Önder Çelik'in kalbine 1 kez saplayarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

"ZAMAN ZAMAN ARAMIZDA KISKANÇLIK OLURDU"

İddianamede Kavuştuk tarafından öldürülen Önder Çelik'in 19 yıllık resmi nikahlı eşi Seher Çelik'in ifadelerine de yer verildi. Önder'in geceleri sırayla yanlarında kaldığını zaman zaman aralarında kıskançlık olduğunu belirten Seher Çelik, "Olay günü Gülyeşim bir arkadaşına gitti, döndüğünde odalarına çekildiler. İlişkiye girdiklerini düşünüyorum. Önder Gülyeşim ile yatacağını söyledi ben de kabul ettim. Önder uyuklamaya başlayınca Gülyeşim 'Git duş al' dedi, ben de 'Bırak adam dinlensin' dedim. Gülyeşim Önder'i odaya alarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açmaya çalışırken bacağım sıkıştı bağırdım, bunun üzerine Önder sinirlendi ve tartışma çıktı, kapıyı kapattılar. Önder'in 'Yeşim ne yaptın' diye bağırdığını duydum, kapıyı açtığımda Önder göğsünü tutuyordu yerde kan vardı" dedi.