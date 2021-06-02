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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 2.6.2021 09:27 Son Güncelleme: 2.6.2021 09:32

Son dakika: 'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba AFAD ve son depremler listesi!

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre az önce saatler 09.14’te 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldiği bildirildi. Yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte depremi ile ilgili gelen verilerin detayları…

Gelen son dakika bilgisine göre Osmaniye ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden olurken aynı zamanda "Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta ve nerede?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntının Yoğunoluk Kadirli (Osmaniye) yakınlarında meydana geldiği tespit edildi. İşte Osmaniye'de meydana gelen depremin ayrıntıları…

OSMANİYE 4.1'LE SARSILDI!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.

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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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