Gelen son dakika bilgisine göre Osmaniye ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı bölgede ikamet eden vatandaşlarda paniğe neden olurken aynı zamanda "Deprem mi oldu, ne zaman, saat kaçta ve nerede?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. Sarsıntının Yoğunoluk Kadirli (Osmaniye) yakınlarında meydana geldiği tespit edildi. İşte Osmaniye'de meydana gelen depremin ayrıntıları…
OSMANİYE 4.1'LE SARSILDI!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 2, 2021
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) https://t.co/IKtxg5Me3i
02.06.2021, 09:14:27 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.3 km#Kandilli