Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu mu? Sözlü sınav - mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tarihi ne?

Sözleşmeli öğretmen olmak için sabırsızlanan on binlerce aday, sözlü sınav aşamasını başarıyla tamamlamak için heyecanla bekliyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzu Mart ayında yayımlanmış, alım süreci de böylece başlamıştı. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu mu, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorularla sözlü sınav sürecini araştırıyor. Ayrıca atama tarihi ne sorusu da gündeme geliyor. İşte sözleşmeli öğretmen atama takvimi.

GÜNCEL SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT TARİHLERİ

6 Haziran'da yapılması planlanan merkezi sınav sebebiyle 1-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sözlü sınavlarda mağduriyet ve aksama yaşanmaması için Mart ayında yayınlanan duyurudaki tarihler güncellendi. Buna göre,

1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,

2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,

3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,

4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak.

Sözlü sınav giriş belgelerinin güncel hali e-Devlet'te yer alıyor. Sınav sürecinde karantinada olup sınava katılamayan adaylar ise 28 Haziran ile 2 Temmuz arasında sınava alınacak.