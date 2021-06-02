Tamir için bırakılan polis otosuyla tur atan çıraklar, köpek çaldı

KÖPEĞİ ÇALINAN İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Çıraklar bir süre zikzak çizerek kullandıkları araçla başka bir işyerinin önünde durdu. C.G. ve İ.A. isimli iki şüpheli buradaki pitbull cinsi köpeğin zincirini çözdü ve polis otosuna aldı. Çıraklar daha sonra kendi işyerlerine dönerek aracı bıraktı. Köpeği çalınan iş yeri sahibi E.Ş., güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek, şikayetçi oldu. İ.A. polis tarafından gözaltına alındı.