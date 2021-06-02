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Giriş Tarihi: 2.6.2021 15:44

Tartışırken göğsünden bıçakladı

ABBAS ÇAKAR
Tartışırken göğsünden bıçakladı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.K. ve B.A arasında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşünce M.A,  B.A’yı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. B.A. hastaneye kaldırılırken M.K. ise gözaltına alındı.

Derince İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde akşam saatlerine meydana gelen olayda M.K. (34) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. B.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

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Tartışırken göğsünden bıçakladı
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