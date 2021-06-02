Tartışırken göğsünden bıçakladı

Derince İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde akşam saatlerine meydana gelen olayda M.K. (34) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı B.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. B.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A. Derince Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı