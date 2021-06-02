Tavuklara gezen kümesle yayla havası

Çorum'un Ortaköy ilçesi Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar verdi. Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı. Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 500 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak sattı. Uzuncaköse, 500 tavuktan günde ortalama 350 yumurta elde ediyor. AA