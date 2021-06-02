Uludağ Haziran ayında beyaza büründü

Marmara bölgesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava koşulları sürprizlere neden oldu. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ Haziran ayında beyazlara büründü.

Bir hafta öncesine kadar termometrelerin 30 dereceleri gösterdiği Bursa'da son 4 gündür serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2 Bin 543 metre yükseklikteki ünlü kayak merkezi Uludağ'a ise kar yağdı. Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi'nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Uludağ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi. Sabah uyanan çok sayıda yerli ve yabancı turist, ortalığın beyaza büründüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.