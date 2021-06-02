Uyuşturucu zanlıları önce aileriyle vedalaştı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Fığla Mahallesi 319. Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen Narkotik ekipleri yaptıkları aramalarda 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirilirdi. Olayla ilgili M.K.(28), A.Y.(21) ve E.Y.(29) şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.Y'ye savcılık talimatıyla 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şüpheli M.K ve A.Y bu sabah adliyede bekleyen aileriyle vedalaşarak savcılığa sevk edildiler.