Yanan araç panik yarattı

Olay, Akşamüzeri Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin arka tarafında meydana geldi. Şevki Timilli isimli vatandaşa ait otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar iş yerinden aldığı yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek, yangının büyümesini önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yapılırken, yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.