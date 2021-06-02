Yat kaptanı 3. müracaatında muradına erdi

Haziran ayını kapsayan kademeli normalleşme süreci başladı. Nikah törenleri ve düğünlerde uygulanacak kurallar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belirlenirken nikahların davetli katılımı ile yapılması çiftleri mutlu etti. Pandemiden dolayı İki defa ertelenen nikahı ile strese giren Yat kaptanı Tolunay Aslan Yeni dönem normalleşme ile 3.sünda muradına erdi. Yat kaptanı Tolunay Aslan ve Tuçe Akkaya umut ışığı olarak nikah şekerini kandil ve çikolata olarak dağıttılar.



Kademeli normalleşme süreci içerisinde bir süredir sadece nikah şaaitlerle yapılan nikahlar yüzde 50 katılımla tekrar başlatıldı. Genelgede, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılmaya başladı.



Nikah ve düğünlerde başlatılan kademeli normalleşme kararı ile birlikte Şişlide kıyılan nikahta yüzde 50 kuralı uygulanarak nikahları kıyılan Yat kaptanı Tolunay Arslan ile Organizasyon temsilcisi Tuçe Akkaya iki defa ertelenen nikahlarından sonra 3. Kez çıkan yeni dönem normalleşme izniyle muratlarına erdiler.



Davetlilerin yüzde 50 oranında katılımı ile katılımı ile kıyılan nikahta mutlu olan Yat kaptanı Tolunay Aslan ile Tuçe Akkaya'nın babası Mahmut Akkaya, "Pandemi nedeniyle çocuklarımızın iki defa nikahları ertelendi. Sonunda Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Kontrollü normalleşme ile verilen izin sayesinde üçüncüsünde gün alıp nikahları kıyıldı. Nikahın Pandemi nedeniyle sürekli ertelenmesi bizi olumsuz etkiledi. Stres yarattı. Tüm hazırlıklar boşa çıkmıştı. Hem davetli katılımı hem de nikahların yapılması ile derin bir oh çektik. Çocuklarda muratlarına ermiş oldu. O yüzden de bu kadar ertelemeden sonra kandil ve çikolata dağıttılar



Şişli Evlendirme Dairesi Nikah Memuru Meliha Gündüz, ise Pandemi yasakları nedeniyle sürekli ertelemeler yaşandığını ve nikah tarihlerinde değişiklikler olduğunu belirterek, "Pandemideki değişiklikler nedeniyle Çok fazla yoğunluk var. Pazar günü kapalı olduğu için herkes Cumartesiye gün almak istiyor. Genelgeden sonra yoğunluk oluştu. Sürekli nikah tarihlerini erteletenler var. 6 ay içinde nnikah yapmaları gerekenler olduğu için Haziran ayına sıkıştırılmaya çalışılıyor. O yüzden de yoğunluk yaşanıyor"dedi.