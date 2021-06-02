Yerli VLP temelli aşı için gönüllülere çağrı

KocaeliÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde TÜBİTAK Covid-19 Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının denemeleri için 18 yaşını doldurmuş herhangi bir sağlık sorunu ve hastalığı olmayan yeni gönüllüler bekleniyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk vatandaşların yerli aşı yaptırmaları konusunda gönüllü olmaları için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Cantürk işin gönüllük esasına dayandığını söyleyerek, "Kocaeli Üniversitesi olarak aşı çalışmalarında aktif yer alıyoruz. Yerli aşı çalışmalarında yer alacağız. Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları, 480 gönüllünün alınması gerekiyor bu çalışmaya. Bu çalışmayı yaparken Kocaeli Üniversitesi ilk kurumlardan biri olacak. DHA