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Giriş Tarihi: 2.6.2021

Youtube’da ünlü olmak için arkadaşını tokatlattı

Youtube’da ünlü olmak için arkadaşını tokatlattı
Adana'nın Seyhan ilçesinde Youtube'da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenmek için arkadaşı Ferdi Demircan'ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, 'Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır' yazılı kâğıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan'a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişiler de gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı. Vatandaşlardan bazısı tepki gösterdi. Demircan, "Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı" derken, Rammo "Eğleniyoruz" diye konuştu. Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı. İHA
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Youtube’da ünlü olmak için arkadaşını tokatlattı
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