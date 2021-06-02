Youtube’da ünlü olmak için arkadaşını tokatlattı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Youtube'da videolar çeken Said Rammo, daha fazla izlenmek için arkadaşı Ferdi Demircan'ı bir direğe bantla bağlayıp üzerine de, 'Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır' yazılı kâğıdı yapıştırdı. Yoldan geçenler Demircan'a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişiler de gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı. Vatandaşlardan bazısı tepki gösterdi. Demircan, "Youtube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı" derken, Rammo "Eğleniyoruz" diye konuştu. Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı. İHA