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Haberler Yaşam Haberleri Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları, sauna ve hamamlar açık mı? Kabine kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci
Giriş Tarihi: 2.6.2021 07:49 Son Güncelleme: 2.6.2021 07:50

açıldı mı? Yarın yüzme havuzları, sauna ve hamamlar açık mı? Kabine kararları ile normalleşme süreci

Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları açık mı? Kabine toplantısı kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Kabine toplantısı kararları açıklanması sonrası pek çok soru yanıt buldu. Cumhrubaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını kamuoyu ile paylaştı ve halı sahalar, spor salonları da dahil olmak üzere pek çok işletmenin faaliyetleri kesinleşmiş oldu. Merak edilen işletmeler arasında da yer alıyor. Buna göre, yüzme havuzları, sauna ve hamamlar açıldı mı, yüz havuzları açık mı? itibarıyla uygulanacak kararlar ve yüzme havuzlarının durumu ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

, salgının erken dönemlerinden itibaren faaliyeterine ara veren işletmeler arasında yerini almıştı. Kapatılan işletmeler, dönem dönem yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişiklik gösterebiliyor. Alınan son Cumhurbaşkanlığı kabine kararlarına göre, yüzme havuzları açıldı mı, yarın yüzme havuzları açık mı? İşte, itibarıyla uygulanacak olan normalleşme kararları ve yüzme havuzlarının durumu...

Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları açık mı? Kabine toplantısı kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek" dedi.

Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları açık mı? Kabine toplantısı kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Takvime göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları açık mı? Kabine toplantısı kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları açık mı? Kabine toplantısı kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmadı. Yayımlanacak olan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.

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Yüzme havuzları açıldı mı? Yarın yüzme havuzları, sauna ve hamamlar açık mı? Kabine kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci
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