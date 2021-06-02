Yüzme havuzları, salgının erken dönemlerinden itibaren faaliyeterine ara veren işletmeler arasında yerini almıştı. Kapatılan işletmeler, dönem dönem yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değişiklik gösterebiliyor. Alınan son Cumhurbaşkanlığı kabine kararlarına göre, yüzme havuzları açıldı mı, yarın yüzme havuzları açık mı? İşte, 1 Haziran itibarıyla uygulanacak olan normalleşme kararları ve yüzme havuzlarının durumu...
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek" dedi.
Takvime göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.
Temmuz ayında, bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada katedilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek. Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.
Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası havuzların durumuna ilişkin bir ifade kullanmadı. Yayımlanacak olan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile havuzların faaliyetleri ile ilgili soruların da yanıt bulması bekleniyor.