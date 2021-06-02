Zor günleri geride bıraktı

Antalya'da, işkenceci eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün sonra tahliye edilen Melek İpek (31), yaşadığı zor günleri, ailesine ait çiftlik evinde atlatmaya çalışıyor. Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra makyaj yapıp, kızları Ceylin Deniz (9) ve İkra Nur (7) ile kent merkezine gidiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına hazırlanırken, matematik öğretmenliğini hedefliyor. Her gün kızlarıyla masa etrafında ders çalışan İpek, "İstemedikleri durumla karşılaştıklarında 'hayır' demeleri gerektiğini öğretiyorum" dedi. Üniversiteye hazırlandığını ve hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu anlatan İpek, "Gelecek nesillere iyi birey yetiştirmek için matematik öğretmeni olmak istiyorum. Çocuklar yetiştirilirken anne- baba ne kadar etkense öğretmen de o kadar etken. Amacım, ders verdiğim çocukların gelecekte iyi bir insan olmalarını sağlamak. Kızlarımla birlikte ders çalışıyoruz.Onlar canlı dersteyken ben de sorularımı çözüyorum. Şu an hayalim kızlarıma iyi bir gelecek hazırlamak. İyi bir eğitim almalarını sağlamak" diye konuştu. Melek İpek, böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu da belirterek, "Ailesi adına da üzgünüm. Böyle olmasını hiçbir zaman istemedim. Bu süreçte emeği geçen avukatıma, gözlemci olarak katılan avukatlara, bu sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan mahkeme heyetine, devletimize, milletimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA