10 bin sinema çalışanı 1 Temmuz’a hazırlanıyor

Sinemaların açılışının 1 Temmuz'a ertelenmesi sektör temsilcilerini mutlu etti. SABAH'a konuşan Sinema Yatırımcıları Derneği (SİSEY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, "1 Haziran'da kapılarımızı açmak bizim için çok zordu. Sinema işini restoran ve kafe açılışı gibi düşünmemek lazım. Bizim hazırlığımız makineleri temizleyerek salonları hazırlamakla olmuyor. Vizyon programı yapmamız lazım. Bunun için de zamana ihtiyacımız vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız sesimize kulak vererek açılışı bir ay sonraya erteledi. Bu sürede hazırlıklarımızı tamamlayacağız. ABD ile temasa geçip programımızı belirleyeceğiz. Kâr-zarar hesabı yapmadan seyircilerimizi sinemayla buluşturacağız. 2.800 sinema salonu yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkanı yaratıyor. Kapılarımızı açmamız hem psikolojik hem de ekonomik olarak çok çok önemli. Varsın 1-2 ay da zarar edelim. Biz bunu sineye çekeriz. Önemli olan ülkemizin bir an önce normalleşmesine katkıda bulunmak" dedi.Genç "Türkiye'nin aksine ABD'de sinema salonları yazın daha çok ilgi görüyor. Vizyon projeleri devreye alındı. Henüz ülkemizde gösterilmemiş Oscarlı filmlerle başlamak istiyoruz. Pandemi döneminde birikmiş, merakla beklenen filmlerimiz var. 'Hızlı ve Öfkeli 9' mesela" diye konuştu.