2 kardeş kazada öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Ferhat Gören'in kontrolündeki motosiklet, hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette bulunan sürücü Ferhat Gören (24) ve kız kardeşi Gamze Gören (23) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferhat Gören ve kız kardeşi Gamze Gören hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuaförlük yapan Ferhat Gören'in kısa süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Ferhat ve öğretmen olan kardeşi Gamze Gören, Mezra Mahallesi mezarlığına yan yana defnedildi.