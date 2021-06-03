300 yıllık serinleten gelenek

Erciyes'in eteğindeki Hacılar İlçesinde kışın kuyulara doldurularak saklanan kar, yaz sıcağında çıkarılarak pekmez ve helva ile birlikte tüketiliyor. Suyun olmadığı dönemlerde su ihtiyacını karşılamak için yapılan kuyulara depolanan kar, Eylül sonuna kadar tazeliğini koruyor.

YAZ SICAĞINDA KARLA SERİNLİYORLAR

Hacılar İlçesinde kar kuyulama geleneğini yaşatan Mahmut Gengeç, 7 metre derinliğindeki kuyusuna her yıl kar depoladığını ve bu karı isteyen herkesle paylaştığını söyledi. Kuyusunda 250 ton kar depolayabildiğini belirten Mahmut Gengeç; ""Her kış yağan karı kuyuma depoluyorum. Kışın kapağını sıkıca kapattığımız kuyuları yazın gelmesiyle açıyoruz. Bunaltıcı sıcak havalarda bu karı hem kendimiz hem de komşularımızla birlikte tüketiyoruz. Gelen misafirlere de karlı pekmez ve kar suyu ikram ediyoruz.. Karlı pekmez sıcaktan bunalanların serinlemesi, ferahlaması için birebir. Biz Kayserililer karın üzerine pekmez döküp yeriz. İsteyen meyve şurubu yada helvada dökebilir. Burada yazın dondurmadan çok karlı pekmez tüketilir. Kar suyundan yapılan çayın, pişirilen yemeğin ve içilen suyun tadı bambaşka oluyor. İlçemizin dışından kent merkezinden de bir çok kişi termos ve kaplarını alarak bize kar almaya geliyorlar. Aşırma dediğimiz kovayı kuyuya atıp karı çekerek taze bir şekilde tüketiriz. Kar kuyuları buzdolabı gibi çok soğuk oluyor. Öyle ki Erciyes''e yağan kar erir ama kuyulardaki kar erimez. Ekim ayına kadar kuyulardaki karı kullanabiliyoruz. Yaz mevsiminin sona ermesine yakın kuyuyu boşaltıp temizleyerek yeni sezona hazırlıyoruz" dedi.

600 KUYU DA KAR DEPOLANIYOR

Kayserili Araştırmacı Yazar Ahmet Baktır ise Hacılar İlçesi'ndeki kuyulara kar basma geleneğinin ilçenin 3 asır önceki kuruluşuna dayandığını belirterek;" Su bulmakta sıkıntı çeken halk Erciyes'ten getirdikleri karı kuyulara koyarak yaz ayı boyunca hem kendileri hem de hayvanları için kullanmış. Üç yüz yıldır devam eden bu gelenek artık günümüzde su sıkıntısı için değil, yazın kavurucu sıcağında serinlemek için devam ettiriliyor. Kayseri'de karlı pekmezi sevmeyen yoktur. Her iki evden birinde kesinlikle kuyu vardır. Bu kuyulara kışın yağan tonlarca taze kar doldurulur. Basılan kar 6 ay erimeden durabiliyor. İsteyen Erciyes'ten getirdiği karı isteyen bağına bahçesine yağan karı depoluyor. Biz yazın tatlı niyetine karlı pekmez tüketiyoruz" diye konuştu.