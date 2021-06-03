Adana'da tefeci operasyonu: Uyuşturucu haplı işkence!



UYUŞTURUCU İLAÇLA İŞKENCE



Bu sırada Özcan Y.'nin bir akrabasının "bu parayı ödeme" dediğini duyan Atılım K. ve Uğur G.'nin tekrar tornacı dükkanına gelip malzemelere zarar verip Özcan Y.'yi de kaçırıp bir depoya götürdü, burada kafasına silah dayayıp bir uyuşturucu hapı zorla içirmeye çalıştılar. Zanlılar Özcan Y.'ye "Bu ilacı iç kafan güzel olur ondan sonra bize parayı verme diyen akrabanı da git öldür. Sen de kurtulursun biz de kurtuluruz" diyerek ilacı zorla içirmek istedi. Ancak Özcan Y. 4 saat boyunca ilaçlı işkenceye dayanıp daha sonra 35 bin lirayı ayda 2 bin 500 lira gecikme faiziyle birlikte ödemeyi kabul ederek ilaç içmekten kurtulup serbest bırakıldı.

Özcan Y. 35 bin lira parayı ödeyemediği gibi aylık 2 bin 500 lira faizi de ödemeyince iki zanlının ölüm tehditleri ve iş yerine zarar vermeleri arttı. Bunun üzerine Özcan Y. ailesini de alıp bir gece Adana'dan kaçtı. İki zanlı Özcan Y.'yi bulamayınca yine iş yerine gelip zarar verdi. Polisin operasyonunda bütün bu işkenceyi yapan iki zanlı da tutuklandı.