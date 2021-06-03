Ağabeyini öldüren katil soğan tarlasında yakalandı

Adana'da tartışma sırasında kardeşinin tabancasından çıkan kurşunla başından vurularak ölen 22 yaşındaki Zidan G.'nin mahalle arasında motosikleti hızlı kullanmasından dolayı cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kavga sırasında ağabeyini yanlışlıkla öldüren ve bir kişiyi de yaralayan katil zanlısı 20 yaşındaki Murat G., gizlendiği soğan tarlasında mevsimlik işçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

HIZLI GİTTİN KAVGASI

Olay, 25 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Abdulmurat T. (43), iddiaya göre, motosikletle sokaktan hızlı bir şekilde geçen Zidan G.'yi yavaş gitmesi için uyardı. Bunun üzerine iki kişi arasında tartışma çıktı. Zidan G.'nin kardeşi Murat G. ve Abdulmurat T.'nin arkadaşı Mehmet H.'de olaya karışınca tartışma, kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ VURDU

İki grup tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Sokak bir anda savaş alanına dönerken, Murat G.'nin tabancasından çıktığı saptanan kurşunla ağabeyi Zidan G.'yi başından, Abdulmurat T.'yi ise sırtından yaralandı. Murat G., kaçarak kayıplara karışırken, Abdulmurat T. ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Zidan G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Zidan G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet H.'yi ve olaya sonradan karışan kuzen Hakan G.'de gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Firari katil zanlısı Murat G.'nin yakalanması için Cinayet Büro himayesinde özel ekip kuruldu. Kamera görüntülerini inceleyen ve verilen ifadeleri tek tek değerlendiren cinayet dedektifleri Murat G.'nin, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki bir soğan tarlasında gizlendiğini belirledi. Tarım işçisi kılığında tarlaya giden polis, şüpheli Murat G.'yi yakaladı. Sorgusun da tabancayı sulama kanalına attığını söyleyen Murat G. tutuklanırken su altı polisi yaptığı arama çalışmasında silahı bulamadı.