Anız yangını tehditi

Hatay'da anız yangınından yükselen alevler bir köyü tehdit etti. Yangın itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Antakya'nın Alaaddin Mahallesi'nde hasadı yapılan buğday tarlalarında çiftçiler kendilerince önlem alarak tarlalarındaki anızı ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve büyüyen anız yangınından yükselen alevler tarla kenarında bulunan evleri tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Çok sayıda itfaiye aracının ve polisin yönlendirildiği yangında bazı evler önlem amaçlı boşaltıldı. Kısa sürede yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Aşırı rüzgar nedeni ile yangını söndürmek için büyük bir çaba harcayan İtfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından yangını söndürerek vatandaşların derin bir nefes almasını sağladı.

UYARILAR İŞE YARAMIYOR

Buğ3day haşatının devam ettiği Hatay'da anız yangınları ile ilgili yapılan uyarılara kulak asılmıyor. Yapılan uyarılara rağmen buğday hasadı sonrası tarlalarını ateşe veren çiftçiler hem kendilerini hemde çevre de bulunan yerleşim alanlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Uygulanan ağır cezaların bile caydırıcı olmadığı Hatay'da çiftçiler anız yakmaya devam ediyor.