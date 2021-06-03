Antalya İstanbul uçağında taciz iddiası: 3 kadın yolcu...

Uçakta 'taciz' ve 'iftira' iddiası | Video

İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı.