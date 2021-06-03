Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 3.6.2021 18:25

’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

’de meydana gelen tek taraflı kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin motor bölümünden giren bariyerler bagajdan çıktı.Yaralanan 5 kişi hastanelere sevk edilirken, 7 yaşındaki Ela C tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında seyir halinde olan Niyazi C'nin kullandığı otomobil, aniden kontrolden çıktı.

Karayolunda sağa sola savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı.

Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki Ebra Ela C'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA