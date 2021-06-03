Balıkesir’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesi yakınlarında seyir halinde olan Niyazi C'nin kullandığı otomobil, aniden kontrolden çıktı.

Karayolunda sağa sola savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı.

Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki Ebra Ela C'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.