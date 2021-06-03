Yeni normalleşme takvimi 1 Haziran itibarıyla başladı. Bu kapsamda; banka çalışma saatleri en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Banka çalışma saatlerinin değişip değişmediğini öğrenmek isteyenler ""Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Bankalar saat kaçta kapanıyor?", "Bankalar kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; yeni normalleşme takvimi ile banka çalışma saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?
Pandemi döneminde koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 17 Mayıs itibariyle değişikliğe uğrayan banka çalışma saatleri 1 Haziran'da başlayan ve bir ay devam edecek olan kademeli normalleşme sürecinde de geçerliliğini koruyor. Bu bağlamda daha önce konuyla ilgili çalışma saatlerini bildiren bankalar, haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kararlar kapsamında hafta içi saat 09:00'da açılacak ve 17:00'de kapanacak. Hafta sonu ise bankalar hizmet veremeyecektir.
BANKALARIN ÖĞLE ARASI KAÇTA?
Bankalar daha önce de olduğu gibi öğle arasına 12:30'da başlamakta ve 13:30'da öğle arasını sonlandırmaktadır. Banka çalışma saatleri tercih ettiğiniz bankalara göre değişiklik gösterebileceğinden, bulunduğunuz ildeki en yakın şubeyi aramanızı tavsiye ederiz.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapıkredi şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 17 Mayıs 2021 itibariyle saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri hizmet vermektedir.
KUVEYT TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ
Kuveyt Türk şubeleri bu süreçte hafta içi 09:00- 12:30 ve 13:30- 17:00, (Cuma 14:00-17:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.