BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Pandemi döneminde koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 17 Mayıs itibariyle değişikliğe uğrayan banka çalışma saatleri 1 Haziran'da başlayan ve bir ay devam edecek olan kademeli normalleşme sürecinde de geçerliliğini koruyor. Bu bağlamda daha önce konuyla ilgili çalışma saatlerini bildiren bankalar, haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni kararlar kapsamında hafta içi saat 09:00'da açılacak ve 17:00'de kapanacak. Hafta sonu ise bankalar hizmet veremeyecektir.